東方日報A1：港單日增16個案　首有孕婦中招

新冠肺炎恐殺入港人「人間妖域」中環蘭桂坊！衞生防護中心昨公布，本港單日共十六宗新確診，其中首次有孕婦染疫，當中最少六宗確診個案曾經去過蘭桂坊健身或喝酒消遣，二人到過Pure Fitness蘭桂坊及中環分店健身，三個確診及一個初步確診女患者踏足蘭桂坊飲酒聚會。中心提醒，蘭桂坊為人群聚集地，人們會在該處聊天及喝酒，該等場合基本沒有戴上口罩，高談暢飲屬高危活動，可能是傳播源。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的確診個案中，有部分人曾踏足蘭桂坊，包括一名二十九歲男子，他潛伏期及傳染期間，曾到過多間健身中心，包括蘭桂坊加州大廈連鎖式健身中心Pure Fitness健身，他於周二開始發病，在上月十五日至二十三日去過北海道，同行朋友亦有出現上呼吸道病徵，朋友目前未確診。另一名曾去過新加坡的二十九歲男士，於周一發病，亦去過蘭桂坊的Pure Fitness。張表示，因新加坡並非疫情高發地區，目前會循患者是否由蘭桂坊感染方面調查。

Pure Fitness昨日凌晨亦有向會員發電郵，指有會員於昨日確診新冠肺炎，涉事會員確診前曾去過包括蘭桂坊分店在內的三間分店，該公司強調三間分店已徹底清潔及消毒，惟電郵中並無提及會否關閉分店。

被問到健身中心不主動關閉分店的做法是否恰當，張表示，中心仍需調查兩宗個案是否於健身中心傳染，或二人曾接觸，但不排除有確診者的分泌物污染器材，但未有及時清洗，導致其他人染疫，呼籲健身人士使用前先清潔器材，並會促健身中心進行徹底消毒。

昨午在蘭桂坊加州大廈的Pure Fitness，大廈職員引述說獲通知該健身中心從昨日起關閉兩周，但詳情須向Pure Fitness查詢，該大廈電梯已不能前往Pure Fitness的樓層。現場所見，健身室樓層、接待處及餐飲位置仍有職員在內收拾物品。傍晚過後，Pure Fitness網上告示並通知會員，兩名確診患者曾到過的中環蘭桂坊加州大廈分店，以及其中一名患者到過的建業榮基中心及中國工商銀行大廈分店，昨晚七時起會暫時關閉上述三所分店，直到四月三日重開。

此外，周三確診的第一百八十二宗個案的五十歲女患者、第一百九十一宗個案三十四歲女患者與其初步確診同事，及第一百九十二宗個案四十六歲女患者，均曾到蘭桂坊喝酒消遣。張表示，會追查蘭桂坊的情況，包括相關人士會否在蘭桂坊酒吧及食肆傳播或感染。但她強調，酒吧等地未必是傳播源頭，但由於公眾到這些地方時，一般不會戴口罩，在酒吧或餐廳亦會傾談，相信問題不是出於酒吧，而是涉及相關的社交活動屬高危。

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