你要知：高濃度酒精百毒不侵？用錯方法愈消愈毒

全民抗疫，市面不少標榜殺滅99.99%細菌的消毒產品頓成搶手貨，但是否就能殺滅細菌？唔少人誤以為酒精濃度愈高就代表「有料」，使用後「百毒不侵」，原來濃度愈高絕非消毒效能愈高。東網找來註冊藥劑師廖麗婷，拆解消毒的固中原因及市民消毒上的謬誤。

消毒產品五花八門，酒精濃度普遍介乎於55-95%。酒精之可以消毒，全因它是一種有機溶劑，能溶解細菌或病毒表面脂質成分，破壞其細胞而使細胞膜失去活性。但酒精濃度低於60度，效果則欠佳。唔少人以為濃度愈高愈好，事實並非如此，廖指，高濃度的95%酒精消毒產品較容易揮發，「會令細胞外質蛋白質即時凝固，反而變成保護層保護細菌，妨礙酒精滲透，削弱消毒功效。」

用梘液是最好消潔雙手的辦法，始終酒精消毒常用於室外或緊急情況，而最有效殺滅細菌及病毒的酒精濃度是介乎60-80%，「主要係捽手的細節位，時間大概都要20-30秒。」由於始終是化學產品，使用太多都會傷害皮膚，溶解皮膚脂質保護層，從而容易出現敏感，故此建議揀選有護手成分的消毒搓手液。

在非常時期，人們外出食飯都擔心餐具污穢，往往會用熱水清潔餐具，廖指，要殺滅一般細菌，可用攝氏70-80度的熱水浸30秒，若要徹底消毒，水溫要攝氏80度以上，「仲要不斷加熱5-10分鐘，先可以完全殺滅餐具上的細菌及病毒。」不過此舉非一般餐廳能做到，如非常擔心，可考慮自備餐具，不銹鋼筷子、鋼匙或瓷器湯匙，皆易清潔及保存。

至於用消毒濕紙巾或者一般紙巾抹餐具，是有助減少細菌或病毒數量，但消毒濕巾含不同成分，並非每款都可「抹一抹」就能消毒，最有效是使用70-75%酒精濕紙巾，不過她補充，「消毒濕紙巾無受《藥劑業及毒藥條例》監管，所以成分及效能未必做過實驗認證，同時濕紙巾可能含有防腐劑、螢光劑等，使用者一旦食下這些化學品，有機會對身體造成影響，所以唔太建議。」

另外，出街後鞋底藏有大量細菌，不少人擔心帶菌入屋，坊間有人用漂白水浸鞋底，廖建議，可用1：99漂白水浸濕毛巾鋪上地氈，在入門前為鞋底消毒，或是直接噴1:99漂白水或60-80%消毒酒精殺菌。文職工作少不免會接觸到滑鼠和鍵盤，如設備屬共用，每次使用前都建議消毒，如有污垢要先清走，才作出徹底消毒。