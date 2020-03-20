Dr.東：牙醫防疫避氣霧程序　降病人感染風險

今日是一年一度的「世界口腔健康日」，在新冠肺炎疫情下，不少人懼怕到牙醫診所檢查牙齒和洗牙，令口腔問題未能及時發現。香港大學牙醫學院公共衞生講座教授盧展民醫生大派定心丸，指牙醫對環境衞生的要求極高，一直都有穿上全套保護衣為病人診症，而牙醫為減少水花，儘可能避免產生大量氣霧的牙科程序，進一步降低病人感染風險。

定期檢查牙齒是老生常談之事，盧展民指，香港僅得一半人有定期看牙醫，令許多口腔健康問題未能及時察覺。他舉例指港人常見的牙周病，初期只會令牙肉輕微紅腫亦不會痛，一般人都會不以為意，直至牙齒鬆動、流牙血情況嚴重、進食時牙齒乏力等，才會主動求醫，惟為時已晚。他指，這些症狀顯示牙肉已發炎多年，病情相當嚴重。他提到曾經有病人，出現牙骨損毀、牙腳暴露等，牙周病已病入膏肓。

蛀牙是另一常見口腔問題，除了因刷牙「唔夠勤力」外，年輕人的飲食文化也是元兇。盧表示，年輕人愛吃零食，他們亦喜愛酸辣米線及珍珠奶茶，這些食品甜度和酸度都高，增加細菌製造酸素的機會，令牙齒的礦物質流失，增加蛀牙風險。他強調，定期找牙醫檢查牙齒才可及早發現口腔問題，對症下藥。

惟疫症肆虐，市民有牙患也不敢求診。盧指，牙醫對環境衞生要求很高，在疫症爆發前已穿上全套保護衣物，每位病人離開後會更換一套新裝備，更會把全部儀器消毒、抹乾淨診所表面。他坦言，「口罩荒對我哋嚟講都係好大問題」，但業界會守望相助，共度時艱。他又指業界會依足指引為每位病人量體溫、詢問接觸史和旅遊史等，暫緩處理高風險個案。

不少人擔心洗牙、補牙時產生的水花會增加感染風險，他表示，為減少極高危的氣溶膠，牙醫會儘可能減少產生大量氣霧的牙科程序，包括會減少使用超聲波洗牙機，亦會加強吸水、吸氣的步驟，減少水花和氣霧飄出；他們同時會減少環境污染及與病人接觸。