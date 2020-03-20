網民熱話：衣包元寶暗藏廢紙？　香燭店主喊冤

清明將至，不少人都會在這段時間拜祭先人，不過如果買到的祭品只是一堆「廢紙」，恐怕令人氣憤。前日（18日）有市民在網上貼文，指在青松仙苑附近一間香燭店買了一個衣包，拆開後竟發現衣包內放了一大團廢紙。網民看後幾乎一片罵聲，不過香燭店店主指，事主所指的「廢紙」其實是「元寶」，絕無「呃神騙鬼」。

網民Ho Pong May在Facebook群組「Tai Po 大埔」發文投訴，指自己日前去拜祭婆婆，並在青松仙苑門口一間香燭檔買衣包，由於「另外買多咗套衫」，於是拆開衣包準備將衫放入時，情景卻令她十分錯愕：「我幫襯咗佢10幾年，之前間唔中有打開，放多啲嘢落去，第一次見到咁樣。」從圖片中可見，一堆啡色疑似「廢紙」散落滿地，包內只有小量金銀等祭品。

事主事後在網上公開事件，未幾店主亦在其貼文中留言解釋，她口中所指的「廢紙」其實是「元寶」：「佢網上解釋，啡色嗰啲係元寶，我孤陋寡聞」，語氣中顯然不信。

貼文發出後，不少人均斥店舖「先人都呃」，更提議事主向消委會舉報，不過也有人表示：「係元寶來的，唔係紙皮，你可以話金銀少」；有人則反駁「唔好玩啦，嗰啲叫元寶？」有網民解釋：「啡色果啲係元寶」，但質疑質地太皺。有人建議為求安心：「自己摺，唔會花太多時間的。」

香燭店負責人吳先生向東網記者表示，非常重視事件，「呢行好驚畀人話呃神騙鬼」，強調衣包內絕非廢紙；衣包內金銀，元寶，溪錢，往生錢，銀紙，衫鞋俱全，由他們自行包裝，整個製作過程公開透明，客人如果擔心，歡迎前來視察。負責人又表示已透過朋友在群組內回應，又曾留下聯絡訊息，但至今未收到事主回覆。對於是否擔心事件影響生意，吳直言會擔心，但開業20年來從未收到投訴，今次屬首次，坦言有少少「不知所措」。

網民有話說：

Lui Kim Wai：有冇搞錯，咁都要呃，離譜

Sun Sandy：我拜50年神，未見過草紙元寶

Victor Wong：金銀元寶係有，不過填充物有啲多

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