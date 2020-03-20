亞博館及北大嶼山醫院臨時檢測中心今啟用

醫院管理局昨日(19日)宣布，在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心。今日起(20)，有上呼吸道感染症狀的入境人士會被送往檢測中心，接受病毒檢測和等候化驗結果。局方會派出醫護人員到檢測中心為有關人士抽取樣本，並安排將樣本分批送往醫院化驗室。有關人士需在檢測中心等候測試結果，預計安排分批運送和測試病人樣本需時約半天至一天。

兩個檢測中心均設有指定等候區和個別人士獨立等候位置，提供上網和充電設施等。現場所見，亞博館的臨時檢疫中心設於東大堂Hall 5，入境旅客如報稱不適會被送到該處進行檢測，若結果呈陰性，可自行再經由Hall 3離開。

至於北大嶼山醫院，工作人員則表示臨時檢測中心不對外開放。現場觀察，醫院內的急症室等未見有特別措施，出入人士也不用探熱。

醫管局早前表示，一般而言，較為年長或預計會有其他醫療需要的入境人士，會被送往北大嶼山醫院的檢測中心。入境人士如有醫療需要，或會被安排直接送往不同公立醫院。