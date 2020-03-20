首兩間口罩廠獲批資助　料每月供政府280萬個口罩

為紓緩口罩供應短缺的問題，港府透過防疫抗疫基金推出的15億港元「本地口罩生產資助計劃」，商務及經濟發展局今日(20日)公布，在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線，兩間口罩生產公司料每個月可為政府供應280萬個口罩。

第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，該生產線預計由4月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場。

第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，該生產線預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

商經局指，按申請人承諾的生產量，上述兩條生產線在計劃下可獲得的最高資助分別為250萬港元及200萬港元，實際資助金額需視乎有關採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，要待有關開支落實後才能確定。計劃最多會資助20條本地生產線，計及上述已獲批的申請，尚有18條生產線資助名額。