財會審發展局開2職位管工程　議員指項目常超支質疑成效

議員指，沙中線工程(圖)、廣深港高鐵工程等項目均出現超支，質疑為何有辦事處的情況下仍出現超支。

立法會財務委員會今早(20日)召開會議，審議在發展局開設一個首席政府工程師職位，以及將一個政府工程師職位由編外職位轉為常額職位，負責領導項目策略及管控辦事處，取代現有的項目成本管理辦事處。有議員批評政府開設職位時只傾斜某類專業，又指不少政府工程出現超支，質疑項目成本管理辦事處的成效。

議員鄺俊宇表示，辦事處的作用是監管工程成本，但過去10年約有70個工程項目出現超支，涉及逾600億港元，當中沙中線工程、廣深港高鐵工程等等項目均出現超支，質疑為何有辦事處的情況下仍有工程項目出現超支。

議員謝偉銓批評政府未能用人唯才，指職位只局限於工程師，建築師和測量師均有專才，質疑為何兩個職位均由工程師出任，認為新職位應由跨專業進行，表明不支持只能讓工程師擔任的職位。

過去財委會因社會事件而出現議程積壓，相關編外職位亦因議案未通過而遭取消，但不少議員質疑辦事處的成效，議員譚文豪認為辦事處在沒有編外職位仍運作正常，意味着能替政府節省公帑，質疑相關職位是否可有可無。他又指，現時政府亦希望增設一個新職位，質疑是否只為公務員升職而設，認為項目策略及管控辦事處應先控制自己辦公室。

發展局常任秘書長林世雄回應指，相關職位於去年4月已遭取消，工作則需由其他職位兼顧，並只能營運有限度的工作，處理較緊急的部分，至於設立策略性措施、採購等工作則未能進行。至於工程項目超支方面，他表示辦事處的目標是零超支，但不少項目的超支是於工程早期發生，因此不能成為關鍵績效指標。