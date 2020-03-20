珠海增1新冠肺炎確診　畿內亞男由香港經港珠澳橋入境

廣東省衞健委周五（20日）通報稱，截至周五凌晨，新增14宗境外輸入確診病例，其中廣州5宗（菲律賓輸入4宗、美國輸入1宗），深圳5宗（英國、法國各輸入2宗、美國輸入1宗），佛山2宗（英國、泰國各輸入1宗），珠海1宗（英國輸入），揭陽1宗（菲律賓輸入）。現有866名密切接觸者正在接受醫學觀察。

其中珠海的境外輸入病例為54歲的畿內亞男子，在廣州經商約15年，家人在英國倫敦居住，於1月15日至3月16日期間回倫敦探親。據悉，他3月16日從倫敦希思路機場乘坐阿聯酋航空EK004到達杜拜，再轉乘阿聯酋航空EK0380飛香港，在機場停留一晚。至3月17日早上，他從香港機場步行到港珠澳大橋香港口岸，乘港珠澳大橋單層穿梭巴士，中午從港珠澳大橋珠海公路口岸旅檢大樓入境。

過關時經海關排查，健康申報及體溫檢測均無異常，其後乘坐入境人員接送專車到達集中安置點，在辦理相關手續時發現體溫37.4℃，即由救護車送往就近醫院發燒門診求醫，至周四（19日）確診。患者稱在乘機、乘車及機場、口岸逗留期間均有戴口罩。

全省14天無本地確診病例，19天無省外輸入確診病例，累計確診病例1392宗，累計死亡8宗。在院的62宗確診病例中，11宗屬危重情況。省衞健委已將相關情況通報香港衞生部門，新增14宗境外輸入病例具體情況由相關市衞生健康委（局）通報。