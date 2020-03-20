安達臣道地皮招標　最少1000單位作首置8折出售

香港置業困難，政府擬在觀塘安達臣道發展港人首置上車盤。政府今(20日)起公開招標出售觀塘安達臣道一幅私人住宅用地，以落實第二個港人首次置業先導項目，截標日期為今年5月15日。中標的發展商就項目取得佔用許可證後，政府會從所有住宅單位中隨機選定不少於1000個單位作「首置」單位，其中包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位，並以市價8折出售。

根據賣地條款，發展商在該幅用地上興建的所有住宅單位的實用面積須介乎23至46平方米(約250至500平方呎)，當中20%須為開放式單位、25%須為一房單位，而餘下55%須為兩房單位。當中不少於1000個單位會作為政府「首置」項目，出售對象的資格由政府規定。

政府發言人表示，有關計劃參考馬頭圍道「首置」先導項目經驗，申請人必須為居港滿7年的香港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居者有其屋計劃白表申請人的入息限額及該限額加30%，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加30%等。

購入「首置」單位的業主，首5年內不可出售或出租單位，首5年過後須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位。發言人稱政府望透過招標出售安達臣道用地，測試由發展商興建及出售「首置」單位的安排，以便未來會檢視「首置」的未來路向。