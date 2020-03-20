停派口罩予清潔工遭鬧爆　政府跪低又派番

政府今決定在一段時間內繼續實施有關發放口罩予清潔工的措施。

新冠肺炎疫情令市面上口罩難求，物業管理、清潔及保安等前線行業面對口罩不足困境。政府早前宣布每月發放70萬個口罩予清潔工，但之後改為要求外判公司自行負責，遭業界鬧爆卸責。政府今日(20日)又跪低，表示相關部門完成檢討，因應目前口罩的供應情況，決定在一段時間內繼續實施有關發放口罩予清潔工的措施。

香港服務同盟召集人甄韋喬今早出席電台節目時指，政府不再向外判清潔工派CSI口罩，改為由外判商準備3個月口罩存量，令外判商感到憤怒，形容政府是「大石壓死蟹」。甄又指，政府早前提出，向外判清潔工及保安，發放每人1000港元津貼，但至今未有公布申請資格及方法，不滿政府部門互相將問題推卸給對方。

政府其後表示，自上月中起，政府已按風險為本的原則分配該批口罩，透過食物環境衞生署及房屋署分發給前線清潔工友，截至3月中，已分發約66萬個口罩給約21,700位政府外判合約前線清潔工友。

政府又指相關部門已完成檢討，決定在一段時間內繼續實施有關措施，相關部門亦會將有關決定傳達給外判清潔服務承辦商，但同時會提醒外判商須履行服務合約下為前線清潔工友提供足夠及合適防護裝備的責任，以確保其僱員在工作期間的職安健，亦須繼續積極為其僱員採購口罩。