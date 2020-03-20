嶼巴未經批准擅削班　陳帆稱運輸署已發警告

新大嶼山巴士未獲運輸署批准下，偷步削減7條路線班次，令該區居民大受影響，又減機場路線班次，已遭當局警告。運輸及房屋局局長陳帆今日在立法會交通事務委員會會議上被問及嶼巴一事時，指得悉有個別專營巴士公司在未經運輸署批准已擅自削減班次，對事件感到違憾，該署已向該巴士公司發出警告，並會調查投訴，會採取必要措施。

議員潘兆平亦表示接獲機場員工投訴，稱前往機場工作時突然發現嶼巴班次被削，要等10多分鐘才有下一班車。陳帆表示，新冠肺炎疫情令出行人數減少，故接獲專營巴士的班次調整申請，但強調申請必須滿足日常運輸要求，並在運輸署同意後才可改動，亦已要求專營巴士只可載最多70%乘客，以保持市民的社交距離。陳指已向嶼巴發出警告並會跟進投訴。

此外，2018年大埔公路發生九巴奪命車禍後，相關檢討委員會建議運輸署設立「專營巴士專責安全小組」全權統籌專營巴士安全事宜，會議上運輸署建議增聘3個常設首長級人員及9個非首長級人員遭多名議員批評增加12人太多。議員林卓廷指已有助理署長負責巴士事項，難以理解為何要增加職位，「成日唔理三七廿一，一有事就加咗位先」，民主黨會反對建議。

運輸署署長陳美寶回應指，該署希望參照外國運輸部門，專責部門檢視巴士表現，尤其現時政府在巴士人力培訓及工作環境等方面並非主導角色，故希望有部門能主動訂立規範及人力認證框架，新部門將檢視巴士科技及安全設備等研發試驗。

另一議員田北辰則批評運輸署資助現有巴士上層加裝安全帶，卻未有規定乘客必須佩戴，成效成疑，建議當局可加裝感應器提醒市民佩戴。陳帆稱現已在部分小巴加感應器試驗，會參考成效，研究套用在專營巴士上。