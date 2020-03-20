議員促禁非港人入境　陳肇始稱會每日審視

衞生事務委員會上多名議員要求政府交代何時才全面禁止非港人入境。

新冠肺炎在全球多個國家爆發，隨着輸入確診個案急增，疫情隨時在香港社區大爆發。多名議員炮轟政府防疫漏洞處處，要求政府交代何時才全面禁止非港人入境，以及租用酒店給抵港人士集中檢疫。食物及衞生局局長陳肇始表示，會每日審視最新情況，不排除推出更嚴厲措施。

立法會衞生事務委員會今日(20日)討論針對新冠肺炎的防疫工作。議員郭家麒批評政府最初不肯封關是防疫的最大敗筆，「你哋耍香港人已經耍咗兩個月，幾時先肯全面封關」？議員陳志全亦要求全面禁止非港人入境。

陳肇始形容現時疫情仍然嚴重，而入境人士中90%是香港居民，又「死撐」政府並非「唔做嘢」，強調所有海外抵港人士均需接受14日隔離，當局會每日審視最新情況，不排除推出更嚴厲措施，包括加強控制社交距離。

議員田北辰表示，政府處理入境限制方面很奇怪，認為現時只有北大嶼山醫院和亞洲國際博覽館設檢測中心是不足，建議應讓抵港人士先住酒店再作檢測。他批評港府做法鬆懈，與早前處理內地來港人士的手法不同，指今日的情況遠比早前不同，認為應當機立斷於今日宣布封關。