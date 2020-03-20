95%市民贊成港鐵減價30%　政黨促檢討可加可減機制

新冠肺炎疫情持續，各行各業生意備受衝擊，高昂交通費更令市民生活百上加斤。有政黨本月初進行民意調查，電話訪問了1031名18歲以上市民，發現有90%人認為港鐵票價昂貴，92%受訪者認為香港面對經濟逆境，港鐵應減價，更多達95%人贊成港鐵減價30%。該黨促請港鐵回應民意，與市民共度時艱。

經民聯交通關注組召集人李思敏今日(20日)表示，去年港鐵於公共交通營運市場佔有率為47.4%，而在經歷社會事件後每日載客量平均高達400萬人次。她指出港鐵作為運輸業界的龍頭，假如他們能帶頭減價，市民將可直接受惠。李又舉例指，現時沙田到九龍灣的成人八達通票價為10.7港元，若減價30%後只需7.5港元，市民將可節省3.2港元。

關注組發言人李超宇說，政府和港鐵應檢討「可加可減」票價機制的合理性，他認為應在機制加入盈利因素，以釐訂每年票價調整。李又指港鐵自2010年第一次加價，累計加幅至今逾30%，即使減價30%只是回復到數年前的水平，認為以其盈利能力絕對可消化對企業的影響。

議員梁美芬認為，除了港鐵，希望其他公共交通工具，例如專營巴士可同樣減價30%，令市民感受到企業在疫情下能與他們渡過難關。