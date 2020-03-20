男生被指管有武器獲撤控　控方須付2.7萬元訟費

今年1月5日，上水舉行反水貨遊行，最終釀成警民衝突，當日有數名青年分別在粉嶺和上水被捕。其中，一名20歲男生吳念聰被控管有攻擊性武器罪，指他於同一日在港鐵粉嶺站外的行人天橋，管有一把𠝹刀。被告吳念聰的案件今(20日)於粉嶺法院再訊，控方表示索取法律意見後，決定撤回控罪。辯方申請訟費，指被告當日並沒有作出自招嫌疑的行為，控方當初作出檢控只是一廂情願認為被告藏有攻擊性武器，在索取法律意見後撤回控罪，反映控方判斷錯誤。裁判官聽罷雙方陳詞後，批准辯方的訟費申請，控方需負擔辯方2.7萬港元訟費。

控方一度反對辯方的訟費申請，指被告當天在粉嶺站被截停，警員從其背包中搜出涉案𠝹刀，而被告當時身穿典型示威者人士的衣着及被搜出手套，朝已申請不反對通知書的上水站集會方向前進。雖涉案𠝹刀經考慮後，或可用作文儀用品及作合法用途，或不能成功對被告作出檢控，但認為被告乃自招嫌疑。而控方同意並沒有證據顯示被告將會參與非法集結。

辯方則對被告所穿是否典型示威者衣着有所保留，而所謂手套則是在被告的背包中找到，被告並沒有戴上。就着警方拘捕被告，拘捕警員只是見到被告形迹可疑並快步走向粉嶺站，便思疑被告懷有攻擊性武器。惟快步走向車站可能由於趕時間、趕車，「點解會直接就諗到有攻擊性武器」？辯方對此表示不解，亦不認為被告曾自招嫌疑，並指𠝹刀可作為文具，「我筆袋都有一把」，不能證明有任何意圖。辯方直指控方當初落案檢控被告，只是一廂情願認為被告藏有攻擊性武器，但在索取法律意見後撤回控罪，反映控方判斷錯誤。

吳庭外受訪表示被控期間有心理壓力，但不太擔心，感覺警方針對年輕人，「後生就係罪，藍絲帶呢啲嘢出去就無事」，認為警方濫捕嚴重，「警方想特登製造麻煩以打壓自由」，案件亦影響他對警方日後執法的觀感。至於會否向警方索償，吳表示則需再考慮。