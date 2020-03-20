新冠肺炎本地傳播率升　港大指1患者可傳染多於1人

香港大學今日(20日)公布新冠肺炎的「即時有效繁殖率」。港大醫學院院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉指「即時有效繁殖率」會因應確診數字而不同，是利用觀察每日確診數量，推斷病毒在本地的傳染率，大過「1」即是能把病毒傳出去，若低過「1」即意味病毒不能在本地傳染。梁又發現在過去兩個月，該指數在香港持續在1以下，但目前的風險與前兩個月不同，出現轉捩點，即時傳染率在過去一周已持續超過1。

港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分佈部主任高本恩解釋，繁殖率是指病毒本來傳染性有多強，並依據當地的人口比例、居住密度、社交文化等因素而有所不同，而新冠肺炎的繁殖率大約是2，即是在沒有任何公共衞生措施下，1個患者可傳染2個人。

梁指，經過仔細研究後認為香港真正的第一波疫情爆發是在3月初，即外地港人回港潮，而特意在今日發布是因最近發現即時傳染率上升的先兆，擔心市民在周末聚會時會提高感染風險，又警告極有可能會有本地大爆發。

他形容港人在2月時的防疫工作眾志成城，但在本月初開始有些微放鬆。他警告，目前已出現第3個輸入時段，比初時內地輸入個案更多，又指目前已出現潛在風險，過去兩個月的即時繁殖率都處於1以下，目前已持續超過1，衞生風險已提高。他指只要出現有比較嚴重的二代傳播，疫情將會大爆發。

他又引用網上圖片，指蘭桂坊在月初仍很少人，但截至上周五人潮再現。他指明白香港人防疫工作辛苦，且人是社交動物，但今次新冠肺炎疫情遠超過去的公共衞生事件，警惕市民要做好防疫工作。