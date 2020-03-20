檢控官出書涉教黑暴避刑責　鄭若驊被轟馭下不力應下台

檢控官疑出書教黑暴逃避刑責，被轟「警方拉人律政司放人」﹗律政司一名專責處理反修例示威活動案件的檢控官翁達揚，半年前出版一本法律常識書籍，當中教導青少年疑犯「避開法律陷阱，了解人權保障」，涉嫌與其檢控工作存在利益衝突。據悉，翁因此被「調組」。有學者質疑翁的檢控工作偏私，認為應即時停職並徹查事件，批評律政司司長鄭若驊無力管理下屬，實屬失職，應及早辭職下台。

涉事書籍《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》是專為青少年編寫的法律科普啟蒙書，由翁和私人執業大律師梅碧思去年9月合著出版，書中提醒青少年若被警察發現背囊藏有水果刀，有權在律師抵達前不回答任何問題，又指「除非他(警察)有足夠證據，證明我企圖用這把刀傷害他人，否則，便不能說這把刀是『攻擊性武器』」。

據了解，翁早前於律政司「裁判法院組」工作，今年1月借調至「公眾秩序活動及電腦網絡罪行組」，其部門獲悉其著作涉嫌利益衝突後，曾召開高層會議商討，並把他調至「高等法院組」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，翁達揚身為一名檢控官、執法者，竟出版書籍教導疑犯逃避刑事責任，不但存在利益衝突，其職業操守亦出現問題，質疑他此前處理的案件曾出現偏私，或刻意拖慢程序的情況，不排除曾經發生「警方拉人律政司放人」的案件，認為當局應即時把翁停職，其後亦要調查工作有否徇私，如事件屬實就應革職。

陳續指，約半年前亦有另一名檢控官立場偏袒黑暴，認為類似事件一而再再而三地出現，斥律政司司長鄭若驊失職，無力管理下屬，工作能力不足以勝任司長位置，應及早辭職下台。

東網已向律政司查詢事件，現正等候回覆。