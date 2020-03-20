特首高官捐人工唔收貨　70%市民促減薪以懲抗疫無能

新冠肺炎持續，特首及問責官員早前指會捐出1個月人工予公益金，協助對抗疫情。惟有團體調查顯示，超過70%市民認為捐薪僅屬慈善性質，誠意欠奉，應以減薪代替，措施亦應包括立法會議員。有市民更直言，官員應大幅減薪至少20%，直至疫情結束，以懲罰政府抗疫工作上的無能。

公民力量今日(20日)召開記者會交代調查結果，指在今年3月9日至19日，發起《官員、行會成員、議員「捐薪抗疫」》調查，透過街站、網上社交平台等渠道，成功訪問1043名市民；另外，亦以問卷電郵形式，訪問共43名行會成員、立法會議員及區議員。

公眾調查發現，近30%受訪者認為，捐薪屬沒有約束力的自願行為，未能反映官員對社會的抗疫工作的長遠承擔。相對而言，70%受訪者認為應以減薪取代捐薪，尤其是薪金較高的公務員及立法會議員，接近60%市民認為，減薪幅度應為6%至10%。另有不少街頭受訪者指，港府抗疫工作差強人意，應懲罰性減薪20%至30%。

至於議員調查方面，約80%受訪者認同特首及問責官員減薪代替捐薪，但普遍對議員減薪建議予以保留。有不留名議員表示，疫情擴散是特區政府的責任，與議員無關，其中一份回覆更夾雜粗言穢語。

公民力量發言人林宇星指出，若管治班子或議員減薪，其扣減款項應用以對抗疫情，例如為市民購買防疫用品，而非撥入庫房。另外，所涉款項的處理必須具透明度，向大眾公布款項具體數目、資金去向等。