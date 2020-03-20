熟食中心豁免飲食牌未獲資助　政黨促補漏

在食環署轄下熟食中心經營普通食肆的東主，未能申領食物業的抗疫資助。

新冠肺炎疫情持續，政府早前推出300億港元的「防疫抗疫基金」，列明容許合資格的食物業牌照持牌人申請一次性8萬或20萬港元的資助，惟現行法例規定，食環署轄下熟食中心經營普通食肆的東主豁免不需申請飲食業牌照，故無資格申請資助。有政黨今早(20日)聯同多名街市商戶召開記者會，要求政府擴闊基金資助計劃，並涵蓋食環署轄下熟食中心的食肆。

議員柯創盛、何俊賢和陳恒鑌表示，關注街市商戶的營商環境。柯指，去年社會運動爆發後，政府推出的公眾街市檔位舖租減半，維持半年，措施於本月結束，但疫情又緊接出現，商戶再一次受到經濟衝擊，建議政府進一步延長舖租減半期限至9月，即延長半年。經營情況最困難的熟食中心應豁免6個月租金，並減免冷氣費。

另外，食環署多次延期的凍結租金措施將於今年7月屆滿，民建聯強烈反對食環署街市在「疫」市加租。全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉則指，疫情百年一遇，政府要做就「瀟灑啲」，並非好似現時「擠牙膏」，熟食中心無任何幫助，認為政府應急市民所急，決斷推出政策幫市民，又譴責食環署在此時加租是在傷口上灑鹽。

議員葛珮帆指，政府不應忽視街市商戶，希望第二輪基金盡快推出，補漏拾遺，同時應簡化及加快行政程序，盡量壓縮審批所需的時間，讓商戶及早獲得資金周轉，捱過結業危機。