4紀律部隊聯合反恐演習　防範本土恐怖主義冒起

為提升公眾對公共設施有炸彈威脅的防範意識，並加強警隊各部門處理可疑物品的協調及準備，由保安局成立的跨部門反恐專責組，今(20日)在落馬洲支線管制站進行代號為「奪峰」的跨部門反恐演習，4個紀律部隊有超過250人參與。

演習分為兩環節，包括模擬在落馬洲公眾交通交匯處的垃圾桶出現遙控炸彈爆炸，造成多人死傷，以及模擬其後在邊境出境大堂內出現懷疑爆炸品。

第一部分的演習在落馬洲支線公共運輸交匯處進行，警方在小巴站模擬有一名炸彈狂徒在垃圾桶放置炸彈，並利用遙控將炸彈引爆。兇徒目的是想襲擊巡邏的警員，但威力令在場的市民受牽連。爆炸後，巡邏警員立即帶傷者到安全的地方，進行急救及查問事發經過，並向新界北總區指揮及控制中心要求增援。

衝鋒隊與分區警員相繼到場增援。經確認現場環境安全後，警員要求消防及救護車輛與爆炸品處理課，經指定路線進入現場處理傷者及現場。救護主任按照不同傷勢，安排傷者到相應顏色的檢傷分類墊接受治理。

第二環節則是模擬離境大堂在交通交匯處出現爆炸後，再有懷疑爆炸品出現。當時入境處職員發現一個無人看管的背囊，覺得可疑便把情況匯報、要求增援；另一方面把旅客分流遠離可疑物品，分區警員向新界北總區指揮及控制中心要求增援，及在現場設立封鎖線。

新界北衝鋒隊警員到場後，在現場偵察搜索確認背囊有可疑，即要求入境處和海關等各部門協助疏散、通知港鐵職員暫停閘機運作，待爆炸品處理課到場處理。經爆炸品處理課人員評估，懷疑背包內有一個炸彈，故使用「拆彈機械人」協助處理懷疑爆炸品，最後遙控拆彈機械人以水砲引爆該懷疑炸彈。

跨部門反恐專責組高級警司朱文龍表示，是次跨部門反恐專責組與入境處、海關、消防處和警務處合作。朱續指，警方留意到近月有極端主義分子在本地作出多宗與爆炸品有關的罪案，數次有土製炸彈出現，其武器與國外恐怖分子所使用相似，因此在現行的出入境管制取消後，警方會適當地增加巡邏人手，並加強各關口的保安措施。

朱強調，即使現時暫未收到本地將出現嚴重恐襲的情報，現時針對恐襲的威脅級別亦維持中度，會繼續做足準備，收集情報和進行分析，注重防範工作，慎防「本土恐怖主義」的冒起。