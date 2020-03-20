內會開足13次仍未選正副主席　周浩鼎斥郭榮鏗偽君子

立法會內務委員會今午(20日)召開第13次會議，但仍未選出正、副主席。會議繼續處理由民主派議員提出關於立法會保安專業守則事宜，當中更批評在上周會議上，保安未有帶走被逐離場的建制派議員，質疑是雙重標準。但建制派議員不滿，認為討論與主席選舉無關，其中議員黃定光提出規程問題，指上周負責主持會議的議員郭榮鏗因逾時開會而無權驅逐議員，但被郭指並非規程問題，3次要求黃不要在座位上叫囂。

有議員就上周內會事宜去信立法會行政管理委員會，行管會秘書回覆指，秘書處職員一直秉持中立及專業原則執行職務，若委員會主席或會議主持人命令議員須離開會議室，保安會先向相關議員作口頭勸諭，並因應當時的實際情況作判斷和採取適當行動，又指在上周的會議，秘書處了解當時的情況，保安正努力執行命令，當仍未完成命令時會議已結束。

惟民主派議員不滿回應，陳淑莊指，過去若委員會主席要求民主派議員離場，保安會以快、狠、準的態度，以大量人手將議員抬離場，質疑保安在上周會議是否身體不好，或雙手無力。譚文豪則認為，保安執行指令的標準不一，當日的做法像保護何君堯，而非趕他離開會議室。另有議員提到，去年7月元朗白衣人無差別攻擊事件，指何有不少穿白衣的朋友，擔心保安或會因抬走何而遭白衣人攻擊。

議員周浩鼎則指，當日內會逾時，郭榮鏗在未有得到財委會主席陳健波的同意下繼續會議，除越權外更無權趕議員離場，認為即使有爭議也應該在行管會上討論，在內委會上討論只會讓民主派議員侮辱何君堯，更批評郭榮鏗在要求黃定光不發言時兇神惡煞、唯我獨尊，「話你真小人都便宜咗你，你係偽君子呀郭榮鏗」。