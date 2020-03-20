單日確診個案再創新高　港激增48人染疫

香港新冠肺炎問題嚴峻，確診數字不斷飆升！衞生防護中心表示，今日(20日)激增48宗確診新冠肺炎個案，再創單日新高。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增個案包括25男23女，年齡介乎於4至69歲，香港的累計確診病例至今增至257宗(包括256宗確診及1宗懷疑個案)。48宗新確診個案中，有36宗個案有外遊，大部分為歐洲，有到新加坡、瑞士、英國、土耳其、加拿大、奧地利、泰國及杜拜等。

張指，部分個案有密切接觸者，包括第222宗是174宗的太太、256宗個案是205宗個案太太等。有個案沒有外遊紀錄，包括第221宗個案的62歲男的士司機，居於深水埗，沒有外遊紀錄，他每日載一至兩轉機場乘客，懷疑司機由乘客傳染機會較大；另有加拿大旅行團有數人確診。此外，一宗個案涉及一名菲傭於上周四(12日)來港，翌日發病，留醫威院，其僱主其沒有確診。

第231宗個案為一名香港轉機的澳洲籍人士，轉機時感不適送院確診；第254宗涉一名運動員，曾到奧地利訓練；第191宗個案曾到的婚禮，同場有兩人亦確診，包括第223及237個案，她另曾到蘭桂坊飯聚，同場兩人確診，包括第217及250宗個案。婚宴的新郎剛度蜜月回港，因感不適，目前正在機場由港口衞生處人員處理。第213宗個案的4歲女童是第114宗的女兒，女童於本月8日已被送往檢疫中心，她沒有出現病徵，隔離12日後抽取深喉唾液樣本才被驗出呈陽性。

張表示，第227宗個案曾去過蘭桂坊，而第243宗個案則曾到訪蘇豪區，亦有個案曾到Pure Fitness荷里活分店，張認為不代表在此地方感染，相信是他們做的活動屬高危，易有傳播。另外，有部分個案曾到訪同一至兩間位於蘭桂坊的餐廳，但因為不是所有個案均有到同一食肆，料不是「同一間的爆發」。

對於今日個案創新高，張竹君認為因為多人外地回港，自然會在外地傳入，希望是短暫高峰，盡量控制疫情，建議市民保持社交距離，避免進行不戴口罩的活動。

過去24小時，香港累計有257宗確診個案，過去24小時呈報267宗懷疑個案，目前363人留院隔離，今日沒有人出院，107名住院的確診病人中，1人危殆，106人穩定。昨日28人機場申報不適，23人其他地方檢疫時不適，51人分別被送往13間公院治療。截至下午3時，臨時檢測中心取得33人樣本化驗，正等候報告。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，醫管局外科口罩存量有2400萬個、N95有150萬個，保護衣250萬件，料保護衣及面罩足以使用兩個月，N95足以使用1個月。

另針對昨日再有一隻德國狼狗反覆檢測後對新冠肺炎呈陽性，漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗獸醫表示，根據已死亡的松鼠狗所作的基因圖譜測試，與患者基因基本脗合，相信是由患者傳染結狗隻，而包括昨日檢測呈陽性的德國狼狗與同隻的唐狗，檢驗結果一陽一陰，故沒有證據顯示病毒會由狗隻傳狗隻。