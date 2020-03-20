政Whats噏：自拍王陳百里要平反　話冇興趣影相鍾意彈琴

政府2008年起開設副局長同政治助理職位，但多次被外界批評質素參差，人工過高但職責唔清唔楚。有議員舊年就冇點名批評某副局長「淨識自拍、唔識政策」，咁啱商務及經濟發展局副局長陳百里(Bernard)自嗰日之後就畀網民改咗個花名叫「自拍王」，點知隔咗成年，Bernard今日(20日)先為自己「平反」，話攝影原來唔係佢興趣喎。

議員麥美娟舊年開會時話，有啲副局長積極出席活動兼成日玩自拍，寸爆問政府訓練係咪包埋自拍喎。咁啱Bernard仲係商務及經濟發展局政治助理嗰陣，成日都攞住部傻瓜相機，捕足老闆出席活動時嘅一笑一顰，加上畀人話好鍾意自拍，令外界都以為佢嘅興趣係影相。點知佢今日出席活動時被問起有咩嗜好，佢竟然話唔係攝影係彈琴，仲由4歲彈到依家，又話雖然無去考鋼琴評級試，但兩個囡都好鍾意聽㗎，尤其喊緊嘅細囡聽到佢嘅彈琴就笑番晒。

Bernard又為自己「平反」，話有時出席啲社區團體同商會嘅聚會，影番張相都好正常，自己亦無諗做攝影師咁話。唔知一眾議員接唔接受咁嘅解釋呢？