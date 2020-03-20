豬瘟襲港豬肉供應跌6成　業界促政府協調

非洲豬瘟襲港至今達10個月，豬肉價格居高不下。飲食界議員張宇人與批發及零售界議員邵家輝聯同一批鮮肉商會代表今(20日)召開記者會，要求政府協調內地增加活豬供應，保障從業員生計，並穩定豬肉價格。

業界指，內地活豬供港數量自去年6月起一直非常低，豬瘟前供應4000隻，至本月只有1600隻，跌幅60%。活豬市場平均價格由每擔約1300港元，於去年6月急升至2800港元，本月繼續攀升至約3300港元，高位更見逾4000港元；新鮮豬肉的平均價格升近1.5倍。

中港鮮肉聯會總會主席凌偉業指，行業受三重打擊，從業員生計大受影響，市民亦要捱貴豬。他又指已有過萬名工人失業或開工不足，近20%豬商倒閉，認為目前內地豬隻檢疫太繁複，令當地豬農減低將活豬供港的意欲，直言豬商已「捱唔落去」。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，生意額只有以往40%，又透露有40%工人因此失業，亦連累運輸工人「冇工開」，老闆被迫裁減人手。他認為豬肉是市民必需品，「豬肉貴，大家閉翳」，要求政府協助以穩定價格。張宇人指，會持續關注活豬供應情況及與業界保持緊密聯繫，希望政府部門關注事件。