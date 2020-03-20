留學生海外染疫暫可獲保險賠款　日後購買或不受保

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批海外留學生返港避疫，有機票被炒至「天價」。香港保險業聯會指，若留學地點發生廣泛爆發傳染病的情況，部分保險公司會提供提早結束旅程保障賠償交通及住宿費用，或因提早結束旅程引致的額外交通費用。但要注意的是，由於疫情發展迅速，不少保險公司已將新冠病毒定為已存在風險，在指定日期後購買的海外留學旅遊保險，一般不會有因新冠肺炎導致的相關保障。

疫情在各國及地區迅速蔓延，不少在海外的留學生變得人心惶惶。聯會指，假如受保人於海外留學期間不幸染有新冠肺炎，無法繼續學業，一般可獲賠償不能取回的學費或按金；倘若受保人在外地不幸感染新冠病毒，可獲賠償有關的醫療開支，包括住院費用，前往註冊醫院的緊急交通費用。至於受保人因懷疑或證實染上新冠肺炎，於外地被當地政府強制隔離，連續超過指定時間，亦可獲強制隔離現金津貼。

聯會重申，由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要以保單條款為準，如有疑問，請向保險公司/中介人查詢。