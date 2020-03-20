財會通過中小企融資擔保計劃　政府料1個月內推出

香港各行各業在新冠肺炎疫情下經營困難，政府早前推出「百分百中小企融資擔保計劃」，讓中小企和非上市公司申請最多200萬港元貸款度過難關。立法會財務委員會今午(20日)通過計劃議案，但會上有不少議員關注計劃落實和批款到手的時間，商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府有信心在一個月內推出計劃，而按揭公司亦會在收齊銀行轉介文件後3天內批出貸款。

旅遊界議員姚思榮表示，此次疫情令旅遊業經營更困難，形容業界目前「完全係零收入」，指一定會支持計劃。姚和多名議員都關注貸款到手的時間，以及計劃落實執行時企業會否難以申請貸款等。

議員張宇人則指，在現時整體市況下，經營困難的已不限於中小企，甚至連上市公司也同樣面對經營困難，建議政府考慮擴闊申請人門檻至創業版上市公司。議員周浩鼎和陳志全都擔心借貸企業的還款能力，建議政府可延長計劃所述的「還息不還本」措施，由目前的6個月延長至9個月至1年，甚至於疫後才開始還款。

會上亦有數名議員表示，擔心貸款企業還款能力不足，出現大量壞帳。他們又擔心計劃沒有規定企業一定要把貸款用於「保就業」，覺得未必能做到減少裁員或無薪假的情況。

邱騰華表示，推出計劃是為了幫助周轉困難的公司，又指加入企業必須保就業的條件會令計劃變得複雜，擔心會拖慢計劃進度，未能做到「及時雨」的效果。邱又強調，此計劃與過往同類計劃的不同之處在於貸款由香港按揭證券公司批出，銀行毋須承受任何風險，希望企業不需過於擔心申請困難。在延長還款期方面，邱指目前計劃是坊間企業歡迎的時限。

另外，財委會亦通過搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至佐敦渡華路、西九文化區基礎建設工程第一期，以及西九綜合地庫餘下工程，分別涉款約9.81億、3.8億和174.72億港元。有議員質疑西九文化區工程的質量問題，以及未有清楚交代該些工程未來的管理問題。