元朗五金舖檢含甲醇消毒酒精　海關拘2人

香港海關今日(20日)搜查一間五金店舖，檢獲2支懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，拘捕該店舖的1名55歲男董事及1名46歲涉案產品的供應商女推銷員。海關又同時巡查各區共120個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。

海關稱，早前接獲舉報，指元朗區內有五金店舖售賣懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，即時派員於上述店舖試購1款標示為「75%乙醇」，並以標示為5公升的白色塑膠樽、銷售300港元1樽的消毒酒精。海關隨即把該款消毒酒精的樣本送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

海關於本月18日接獲化驗報告，顯示該款消毒酒精乙醇含量為73%，同時亦含有1.6%的甲醇，而該瓶消毒酒精的淨含量為4482毫升。根據化驗結果，涉案消毒酒精的成分及含量與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》，而案件仍在調查中。

繼上月及本月初後，海關第3次檢獲懷疑附有虛假成分說明，並含甲醇的消毒酒精，海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，商戶如有出售應立即下架。