法庭程序下周一逐步恢復　座位數目將減半

因應新冠肺炎在港爆發，司法機構1月底起開始暫停大部分法院服務。司法機構今日(20日)宣布，除非法庭有特定指示需要延期，法庭程序會在下周一(23日)逐步恢復，法庭將在聆訊，尤其是審訊恢復前，給予適當緩衝期。

法院會繼續實施預防及人流管理措施，法庭使用者須接受體溫檢測及佩戴外科口罩，才會獲准進入或逗留在法院大樓。司法機構會繼續實施措施，包括必要的排隊、派籌及分流制度及採取保安措施。法庭和大堂的座位數目將減少約一半，登記處和辦事處等密閉空間將設人數限制。

機構提醒訴訟各方、法律代表和法庭使用者，如須接受政府規定的檢疫或醫學監察，勿前往法院大樓出席法庭程序，或到登記處和辦事處處理事務。使用者如須接受檢疫或醫學監察，應在可行情況下盡早向法庭申請缺席許可，或通知法庭缺席原因。

另外，司法機構會重開向法庭使用者和公眾人士提供服務的其他辦事處，但高等法院大樓餐廳和西九龍法院大樓小食部仍然關閉。原被傳召於延期期間到高等法院及死因裁判法庭等候抽選為陪審員的人士毋須到法院，司法機構將另行書面通知。