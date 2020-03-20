政Whats噏：官員開會偷雞唔戴口罩　議員爆Seed先知衰

雖則香港嘅新冠肺炎疫情同全球相比好似無咁嚴重，令唔少市民對防疫鬆懈。近日食肆人流增加、街上唔戴口罩嘅人亦見增多，就連官員去立法會開會時，都偷雞唔戴口罩，真係唔知話班官無做好榜樣，定話佢哋畀大環境影響返轉頭好喇。

話說今日(20日)晏晝商務及經濟發展局局長邱騰華去財務委員會開會，同場仲有香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔，佢哋喺會議頭兩個幾鐘都無戴口罩回應議員質詢，直到財委會主席陳健波話會議休息一陣嗰時，終於有議員忍唔住開咪話佢哋唔戴口罩。

議員覺得會議室入面嘅枱個個都可以坐，但唔係每個人都會喺離開前消毒乾淨，又呻會議室內各人只有3呎距離，覺得大家最好做足個人防疫措施。議員又點名另一個議員郭偉強無戴罩，仲話見到同場其他嘉賓代表隻手不時摸完枱又摸面，希望大家可以互相保護喇。

查實隨住近日愈來愈多海外港人返港，確診新冠肺炎嘅個案數字確實有上升迹象，加上財委會開會時間唔短，都難怪議員扯火嘅。不過，唔知係咪畀人話完知衰，佢哋3個喺會議休息完都有戴番口罩喇！