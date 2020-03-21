黑暴逾七千人被捕　檢控不足兩成　律政內部不滿

律政司司長鄭若驊縱容檢控官教壞青少年遭各界炮轟，但事件只是冰山一角，過去有自稱是「一群檢控人員」，公然寫匿名信公開批評律政司高層處理遊行示威集會案件的手法，公務員操守亦備受質疑。律政司檢控不力，甚至選擇性檢控，而法庭對涉及政治的個別案件輕判，早已為人詬病，被質疑「警察拉人、律政司應告唔告、司法放人」。

其中，反修例風波持續至今逾九個月，根據資料顯示，自去年六月至本月初，警方最少拘捕逾七千七百人，當中逾三千人為學生，佔整體被捕人數四成，年齡最小的只有十一歲，另有十一名消防處人員被捕，其中七人為消防員，四人為救護員。

被捕人士當中，涉及暴動的有逾一千四百人，涉及非法集結則有約三千八百人，另亦有人涉及傷人、襲警及刑事毀壞等罪，惟檢控人數不足兩成，其中只有約一千二百人被檢控，當中五十人被定罪，廿二人簽保守行為。

各界均批評律政司「歎慢板」，令黑暴有恃無恐，繼續上街及破壞社會安寧，令風波至今仍未平息。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，檢控官很容易受本身政治立場所影響，亦估計檢控官將來有機會離開政府改為私人執業，故在政府工作時難免會討好個別勢力，包括拖延案件處理及「應告唔告」，甚至放生。