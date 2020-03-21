東方日報A1：檢控官出書疑教逃避刑責　恐淪黑暴秘笈

律政司檢控官出書疑教青少年逃避刑責，惹來徇私放生黑暴之嫌！律政司一名負責為刑事案件提供法律意見的檢控官翁達揚，半年前出版一本法律常識書籍，教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」，翁亦於今年初被調至專責處理反修例示威活動案件的小組，涉嫌存在利益及角色衝突，惹起外界揣測他工作偏私、放生黑暴。據悉，翁於事件曝光後已被「調組」。律政司發言人回應指，將按內部既定程序嚴肅處理。有議員直斥事件引致公眾質疑其專業性，影響甚為惡劣，要求律政司盡快解釋。有學者質疑翁工作存有偏私，認為應即時停職並徹查事件，並批評律政司司長鄭若驊無力管理下屬，實屬失職，應及早引咎辭職。

涉事書籍《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》是專為青少年編寫的法律科啟蒙書，由翁達揚和私人執業大律師梅碧思去年九月合著出版，書中提醒青少年若被警察發現背囊藏有水果刀，有權在律師抵達前不回答任何問題，又指「除非他（警察）有足夠證據，證明我企圖用這把刀傷害他人，否則，便不能說這把刀是『攻擊性武器』」。

據了解，翁達揚原本主責裁判法院的檢控工作，今年初才被調任到專責處理反修例示威的「公眾秩序活動及電腦網絡罪行」特別小組，他經手的示威案件有十數宗，當中包括牽涉重大示威事件的案件。其部門獲悉其著作涉嫌利益衝突後，曾召開高層會議商討，並把翁調至「高等法院組」。

律政司發言人表示，為免外界因翁的著作而產生他未能不偏不倚地履行職務的觀感，他不會處理涉及公眾秩序活動的案件。發言人又指，翁在合作著書前已根據《公務員事務規例》向刑事檢控專員梁卓然作出申請並獲批准，批准的附帶條件包括不會及看來不會與他本身的政府僱員職務有衝突等，強調如發現任何人有違規行為，律政司必定會嚴肅跟進，絕對不會容忍。

翁的同事指出，翁已按程序申報出書，但高層在事件遭質疑後又稱要嚴正處理，實有「彈弓手之嫌」；亦有同事覺得他「可以處理得好啲」，例如主動提醒上級該書內容，待高層再作考慮。另有大律師認為，翁於調組一事角色被動，直言律政司高層責無旁貸：「如果紀律部隊阿頭明知下屬火爆，仲調佢去前線，咁你話係邊個嘅問題喇」，反映包括鄭若驊在內的律政司高層明顯失職及縱容。

議員葛珮帆表示，該書籍公然教導青少年疑犯如何避開法律陷阱，不但涉嫌利益衝突及公職人員行為失當罪，亦引致公眾質疑律政司的專業性，影響惡劣。葛昨日已去信立法會司法及法律事務委員會，要求該會討論此事，並向律政司提出五項質詢，包括要求解釋批准翁出書的原因及標準、以及他曾經為多少宗撤控個案提供法律意見等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，翁達揚身為一名執法者、檢控官，應抱持着不偏不倚的工作態度，惟他竟出版書籍教導疑犯逃避刑事責任，不但存在利益衝突，其職業操守亦出現問題，質疑他此前處理的案件曾否出現偏私、放生暴徒或刻意拖慢程序的情況，不排除曾經發生「警方拉人，律政司放人」的案件，認為當局應即時把翁停職，其後亦要調查工作有否徇私，如事件屬實就應革職。

陳續指，約半年前亦有另一名檢控官立場偏袒黑暴，認為類似事件一而再再而三地出現，令市民擔心律政司內「唔止一個有偏激思想」，直斥鄭若驊失職，無力管理下屬，工作能力不足以勝任司長職位，應及早引咎辭職。

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