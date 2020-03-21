探射燈：用驅鴿水　裝鳥刺　治標不治本

中環扶手電梯曾安裝鳥刺驅鳥，反因有雀鳥被困，其後改為安裝鳥線。

民居附近有大量野鴿聚集，有人使用驅鴿水，或在建築物上加裝鳥刺驅趕野鴿。有野生雀鳥的關注組織批評此類驅趕野鴿的措施只是「治標不治本」，促當局加強執法，避免野鴿因有人餵飼而大量繁殖。

「驅鴿水同鳥刺各有各用法，不過呢啲驅鴿方法只會將啲鴿由一個地方趕去另一個地方，解決唔到問題。」香港野生雀鳥保育關注組召集人王學思表示，鳥刺主要應用在建築物和欄杆上，本港主要使用不銹鋼製作的鳥刺趕鴿，安裝時需特別小心，以免令野鴿受傷；而驅鴿劑可在空曠空間應用，但最好選取毒性較低的配方。

但王指，驅趕野鴿無助減少雀鳥數目，她亦表示雀鳥會變得依賴人們的餵飼，減低野外求生能力。王表示野鴿在社區聚集會引起環境問題，擔心人們會因此鴿類產生負面感覺，促當局加強執法，杜絕雀鳥因被人餵飼而大量繁殖。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！