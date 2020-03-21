探射燈：非法餵鴿引鼠覓食　港恐三疫「鴿」擊

多區有人非法餵飼野鴿，除對居民造成滋擾外，亦有散播病毒之虞。

傳染病夾擊襲港，新冠肺炎大流行，上月亦錄得本年首宗H9禽流感確診個案。多區仍有人非法餵飼野鴿，除對居民造成滋擾外，亦有散播病毒之虞。將軍澳有屋苑淪為「野鴿樂園」，野鴿在單位冷氣機槽外排泄，造成異味和衞生問題，甚至惹來老鼠；土瓜灣及深水埗亦出現「鴿患」，居民陷傳染病風險中，議員促政府部門加強執法。

將軍澳頌明苑居民何太憤言，區內野鴿問題嚴重，每日在家都提心吊膽。該屋苑附近空地有40、50隻野鴿聚集，地面滿布雀鳥糞便，不少街坊均退避三舍。空地附近有閉路電視監察及貼有不准餵鴿的告示，惟數步之隔已有人將食物放在地上。不少單位都門戶緊閉，窗外掛上光碟等反光物。

「每一次拉到都只係罰1500（港元），檢控數字又低，啲人咪『博一博』繼續。」西貢區區議員王卓雅坦言有人定期餵飼野鴿，殘留的食物更加劇鼠患。王表示近年問題日益嚴重，雖然曾收到當局派發一瓶「驅鴿水」，但容量不足以分發。同區另一位議員陳耀初亦指，最近接獲居住在40多樓的居民投訴野鴿滋擾，直言問題在區內有擴散迹象。據漁護署統計，上址及厚德邨一帶約有400隻野鴿聚集。

土瓜灣馬頭圍道休憩花園鄰近的唐樓，窗邊可見逾半百隻白鴿，地上亦滿布排泄物。東網記者在上述公園目擊一老婦餵鴿，將半袋白麵包撕碎拋落地，大量白鴿蜂擁而至。她僅稱已在此處餵鴿多年，便急步離開。九龍城區議員曾健超指出，有人因宗教定期餵鴿，但此舉威脅區內衞生，促有關當局加強執法和票控，及增加洗街次數。

港鐵長沙灣站對出亦為餵鴿「熱點」，深水埗區區議員利瀚庭表示，有4、5名市民有定期餵鴿習慣，但由於檢控數字過低，法例無法阻嚇有關人士。

議員郭家麒表示，白鴿為非哺乳類動物，傳播新冠肺炎的風險較低，但仍有機會傳播禽流感，其排泄物亦會對公共衞生構成威脅。郭指當局應加強執法，並針對個別餵鴿的市民加強票控，又提議當局可定期到受鴿患影響的屋邨噴灑驅鴿劑。

食環署發言人指餵鴿人士涉嫌違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》，該署於去年共發出310張定額1500港元的罰款通知書，當中頌明苑及長沙灣道一帶各發出4張。

康文署發言人表示在遊樂場地內餵飼或企圖餵飼動物、禽鳥或魚，涉違反《遊樂場地規例》，該署於2018及2019年分別在馬頭圍道休憩花園作出11及6次口頭警告，並於本年採取兩次執法行動。

漁護署回覆指若野鴿聚集情況持續，經評估後會提供驅鴿水試用裝予受影響的屋苑、大廈管理公司或議員，該署過去3年所收集的野鴿屍體均對禽流感測試呈陰性反應。

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