料未來兩周確診個案多　專家指家居隔離不安全

近日大批港人由海外回港，令昨日(20日)新增48宗新冠肺炎病例，創單日新高。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)在電台節目表示，歐洲已成新冠病毒的溫床，近日大批由歐洲回港人士確診的情況令人擔心，而之後2至3星期繼續會有大批香港人由外地回港，相信未來一兩星期確診個案比例會偏高，香港很容易會失守。

他直言，家居隔離已未必安全，因在亞洲博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心，昨日50名接受檢測旅客中有4人檢測初步呈陽性，比例達8%，如果直接讓這批人回家隔離，病毒隨時散入社區，故返港人士應入住政府提供的隔離場地，並須留下樣本作檢測，盡量避免病毒流入社區。他更指若未來數日有一定比例的外國人入境被驗出對病毒呈陽性，就要考慮暫時封關。

他續指，單靠駿洋邨再多逾400個單位做隔離未必足夠，政府可考慮使用酒店隔離，只要房間有獨立廁所及抽風系統即可。

他預料，全球疫情起碼要多4至6個月才會趨向穩定，香港疫情發展就要視乎是否守得好，強調香港的圍堵政策仍然成功，如果無社區爆發，未必需要公務員及私人企業在家工作，但小學和幼兒中心短期內都不能復課。

許又稱，新冠肺炎現時正處於大流行，短期必須減少聚集活動及應酬，酒吧食肆是高危地方，人群聚集又不戴口罩，情況與打邊爐及燒烤無分別，建議政府考慮是否限制食肆營業時間，減少市民在高危地方逗留的機會，亦希望市民減少到人多的地方，更呼籲外國回港人士不要到蘭桂坊飲酒。