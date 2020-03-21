深圳新增4宗新冠肺炎病例　全部經香港入境

廣東省衞健委通報稱，截至周五（20日），廣東新增17宗境外輸入確診病例，其中深圳4例（英國輸入3例、菲律賓輸入1例），廣州2例（英國輸入1例、菲律賓輸入1例），珠海1例（英國輸入），共有915名密切接觸者正在接受醫學觀察。當中深圳的病例經由深圳灣口岸從香港入境。

其中患者為42歲中國籍男子，周三（18日）從菲律賓馬尼拉乘坐國泰航空CX930航班飛往香港。他抵達香港後從深圳灣口岸入境，入境體溫37．6℃，因申報有菲律賓居住史，曾出現寒顫、乏力、腹瀉等症狀，周四接受檢查呈陽性，周五確診。患者目前在深圳市第三人民醫院隔離治療。

另外3名患者均從英國回國，其中19歲中國籍男子3月16日從倫敦乘坐BA011航班飛往新加坡，17日到達新加坡，18日乘坐國泰CX658航班從新加坡飛往香港，抵達香港後從深圳灣口岸入境。周四接受檢查呈陽性，周五深圳市疾控中心復核確診。另一26歲中國籍男子，3月17日從倫敦乘EK004航班飛往阿聯酋杜拜，18日乘EK0380航班從杜拜飛往香港。其抵達香港後從深圳灣口岸入境，因申報有英國居住史，周四凌晨由專車送往隔離觀察，至周五確診。

最後1名患者為20歲中國籍男子，3月17日乘坐從英國倫敦乘坐SQ317航班飛往新加坡，18日乘坐SQ856航班從新加坡飛往香港，抵達香港後從深圳灣口岸入境，因申報有英國居住史，自述曾發熱，由專車送往隔離觀察，至周五確診。全部患者現於深圳市第三人民醫院隔離治療。

廣東15天無本地確診病例，20天無省外輸入確診病例，累計1399宗確診病例，其中境外輸入為49宗。在院的66宗確診病例中，有9宗屬危重型。廣東衞生健康委已將相關情況通報香港衞生部門。新增的7宗境外輸入病例具體情況由相關市衞生健康委（局）通報。