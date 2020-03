逾百內地人簽證不足14日滯機場　專巴送深圳灣過關

新冠肺炎全球疫情失控,香港前日(19日)起要求除澳門及台灣外,所有外地抵港人士均要接受14日強制檢疫,簽證不足14天者則會被拒入境。據悉,雖然香港已提早於本周日(15日)宣布相關措施,但仍有大批內地人坐飛機到香港再返回內地,導致昨晚(20日)曾有約150多名內地人滯留香港國際機場,其中有逾一半為兒童及長者,由於他們持有的中國護照只有7天免簽證入境香港,故無法入境經深圳灣口岸返回內地。

東網接獲一段懷疑是機場轉機大堂情況的片段,多名內地人士逗留現場,部分為長者及兒童,有人疲累不堪坐在地上,更有人在紙張及紙皮上寫上「我們要回深圳,回家」、「We Want To Go Home」等字眼。內地人嚴小姐表示,現場有約150人均住在深圳,惟現時不能入境,由前天早上坐到昨日晚上,很多人已累得說不出話,只希望盡快回到深圳。

因應內地疫情兇險,香港機場海天客運碼頭由香港出發,前往內地及澳門的快船服務已全部暫停服務,現時要經香港機場到內地,只能轉乘飛機前往上海及北京等地,或到深圳灣過關。消息指,有航空公司及機管局已協助部分滯留機場內地人,轉乘航班前往內地其他城市,亦有部分人獲機管局安排專車送往深圳灣口岸,現時仍有少部分內地人滯留機場。東網正就事件向機管局及入境處查詢。