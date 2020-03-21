亞博館檢測要等15個鐘　無染疫獲派綠手帶回家可剪走

新冠肺炎全球大流行，有上呼吸道感染症狀的外地入境人士會被送往香港亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院兩個檢測中心，接受病毒檢測和等候化驗結果。今早(21日)9時45分，陸續有完成檢疫人士離開亞博館檢疫中心，約有6、7人完成檢疫，他們手上帶有一條綠色、印有號碼的手帶，代表病毒檢測呈陰性，無感染新冠肺炎，到家後可以剪走，但在家中須另帶電子手環用作14天家居檢疫。

完成檢疫的何先生由英國倫敦返港，在昨晚(20日)約6時抵港，並於今日凌晨1時進行檢疫。他稱感覺整個檢疫過程「有小小耐，但已是預期之內，感覺自己有小小咳」，故落機後自行申報，認為過程不混亂。他表示檢疫中心仍有10多人等待檢疫，空間足夠，有三文治及水提供。

由芬蘭回港的交換生譚生指，本身有哮喘加上落機後有點咳嗽，所以於抵達後即時向職員表示有咳等徵狀，並被帶往檢疫中心檢測，現完成檢疫要返回機場，取回未領取的寄倉行李。他稱檢疫時間大約為15小時，「檢疫中心環境幾好，有WiFi、食物及水等，但尋晚都瞓得唔好，因為都會擔心檢測結果」。被問到會否感到14天家居檢疫措施很粗疏，他表示「大家有眼睇」，從網上及新聞得知電子手環程式有漏洞，回家後會住進父母房間，因為本身有洗手間，故可以盡量足不出戶。