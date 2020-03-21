疫市奇葩？火鍋店老闆送外賣吸客　夥計飯碗保得住？

疫情過後，你想和親友們「除罩」相見，安心圍爐共聚嗎？火鍋店前老闆威哥，更期待這一日的到來。

威哥曾是尖沙咀一間樓上火鍋店的股東之一。一個星期五的傍晚，偌大的舖面顯得冷清，從玻璃門外便能輕易找出威哥。威哥擠了點放在收銀台的酒精搓手液，以一聲「唉」開始，吐出近兩個月來的苦水。

「其實我每晚都有啲瞓唔着…」威哥上年六月開始頂手，勉強捱過修例風波，生意於上年十一月稍微有好轉。豈料一波未平，一波又起，一月新冠肺炎來襲，生意插水，到「邊爐家族」出現，營業額大跌七成。從每晚訂枱爆滿，門外依然有等位人龍，到現在最旺時只有三、四枱客……威哥坦言︰「曾經有諗過閂埋道閘算！」

然而，這不是威哥想要的結局，因為他深知經營一間食肆，影響的不只是他一個人。「夥計都要食飯」，這個原因，令「外賣火鍋」推出了。目的很簡單，吸引客人，讓員工繼續有工開，繼續出糧，捱過疫情。

外賣火鍋以堂食價錢約七折出售，平均每天接到兩張訂單，收入實在大不如前，但威哥堅信「賺得少好過無」，當時外賣火鍋已推出了兩星期。每日約下午五點，員工便會開始包裝食物，貼上心意卡，再放入大袋交到威哥手上，由威哥親自駕車送外賣。

「我嘅初衷係個客喺屋企一開門就拎到，唔使落樓先唔會嘥個口罩嘛！」威哥邊揸着軚盤邊說。堂堂老闆變司機兼外賣仔，威哥沒有不甘，因為他知道身邊一班夥計正和他並肩作戰。

他憶述剛剛推出外賣時，有員工將公司電話帶回家，接單接到凌晨四、五點，翌日照準時返工。威哥感動地道︰「我真係超級多謝，佢哋冇必要咁做……我都唔知講咩好，只希望生意好時報答番佢哋」。

入黑了，威哥將最後一張訂單送出，客人拍拍他膊頭，叫他「保重」。艱難時刻仍堅持不停業，不放員工無薪假，算是「良心老闆」嗎？威哥認為這個名銜太有份量了︰「我冇諗過，良心老闆唔係靠講，要做出嚟。」

誰料到，最後令威哥要離場的原因，不是疫情，而是股東拆夥。威哥打算東山再起，現正尋覓新舖位，屆時會維持堂食及外賣火鍋。