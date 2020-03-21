男督察連番滋擾前女友　獲准保釋需每周警署報到3次

癡情警隊男督察與女友分手後，疑不堪打擊患上抑鬱症，多番透過打電話及電郵滋擾前度，即使女方轉電話號碼逃避仍8度登門，女方舉家遷居，他又造訪其工作地點。該男督察被控2項普通襲擊、一項遊蕩致他人擔心及一項拒捕罪，還押一個月後，今日(21日)在東區法院申請保釋終獲批，案件將於4月17日再訊。

35歲被告李天洛，今日依然沒有律師代表，他用英文讀出寫在簿上的保釋申請陳詞。控方繼續反對被告保釋，惟裁判官聽罷雙方陳詞後，最後批准被告擔保外出，但需遵守一系列條件，包括交出5000港元保釋金，其父親作5000港元人事擔保，期間不得離港，亦不可直接或間接接觸證人，另需每周到警署報到3次。

李被控於去年8月29日在長沙灣元州街附近，襲擊前女友X，另被控於去年9月2日在深灣道水警南分區基地某房間內，襲擊另一名中國籍女子Y。他又被控於去年10月31日，在X位於長沙灣元州邨的住所外的共用地方遊蕩，導致X合理擔心自身的安全，以及於今年2月21日在葵芳興芳路196號外，抗拒正在執行職務的警員陳梓軒。