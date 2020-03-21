的哥呻生意差如「白做」　冀政府盡快提供協助

受到新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，的士行業亦大受打擊。有組織今(21日)在大埔林村舉行「的士抗疫」活動，逾百部的士參與。有的士司機大歎營業額大跌，不單止生意難做，甚至可說是「白做」，希望政府盡快提供協助，讓的士業及司機渡過難關。

鄺姓的士司機指出，在疫情下生意大受影響，原本每日營業額千多港元，現在每日只得500多港元，在支付車租及入油後，每日都是白做，還要每月花費500多港元買消毒用品。他續稱，現時每一個鐘要消毒車廂一次，即使有乘客上車也不敢關窗，再加上多個國家禁止入境，現時連機場客都沒有，就算有也不敢接，怕受到到病毒感染，故希望政府可以施以援手。

有關活動由全港社區抗疫連線主辦，並向即場向的士司機派發消毒包，包括有口罩搓手液濕紙巾等防疫用品。連線總召集人陳振彬指出，的士司機在疫情持續下仍然不懼疫情，站在最前線服務市民，承擔社區防疫的重要角色，另一名總召集人張學明表示，選擇在大埔林村許願樹舉辦活動，是希望集齊所有人一同許願，希望疫情盡快離開。