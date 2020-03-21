醫管局調亂4個檢測樣本　2名患者竟獲准回家恐播毒

醫管局昨日(20日)起於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行新冠病毒測試及等候化驗結果。測試結果呈陰性的人士，可以返回居所進行14日家居檢疫隔離，結果呈陽性的病人送往公立醫院作隔離治療。

醫管局今(21日)表示，局方於瑪麗醫院的化驗室昨日負責測試7個來自亞洲國際博覽館檢測中心的樣本。化驗室於今日凌晨覆檢有關樣本，發現4名入境人士的樣本覆檢結果與昨日傍晚的初步報告不一致。其中2名昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對新冠病毒呈陽性反應，醫管局已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。

醫管局指，有關化驗室初步檢視工作流程，認為4個樣本可能在化驗過程中被對調，已經檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以進一步提升報告的準確性。醫管局就事件對有關人士帶來不便致歉，會連同有關部門檢視及理順測試流程及通報結果的安排。