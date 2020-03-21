跨境車公司追收停課期間車費　家長經濟困難向校長求助

新冠肺炎疫情持續，全港自1月底開始停課至今，有家長向東網投訴，指2月及3月仍然停課，但被跨境車服務公司要求收取近月的車費，部分北區家長不滿學童未有坐車但仍要付費。有校長證實跨境車公司曾發出短訊要求家長付費，亦接獲家長求助，指經濟困難難支付此開支，校長將向教育局跟進。

有家長今日（21日）向東網表示，近日接獲相關公司短訊通知，表明將收取2月及3月跨境車費，金額為原本的一半。家長如已交整個2月車費，其一半會用作繳交3月車費。至於已繳交半年或全年車費的家長，相關公司將研究情況再通知安排。據悉，每月車費1000多港元。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林證實有跨境車公司發短訊通知家長，要求家長支付2月及3月的一半車資，引述該公司職員稱得悉有家長有不滿，該公司將會再商討事宜。

北區家長教師會聯會主席侯漢碩表示，接獲家長求助，有家長不滿未有使用跨境車服務但仍遭收費，有經濟困難的家長亦坦言難以支付，又引述家長稱「唔搭都要畀錢」，將向學校了解情況。東網正向相關公司及教育局了解，暫未獲回覆。