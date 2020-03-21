配對公司相片造假扮會員　呃逾22人涉款20萬港元

單身人士透過網上或配對公司尋找另一半，小心被騙情又騙金。區議員袁海文表示，接獲至少22宗與一間交友配對公司有關的投訴，涉及金額逾20萬港元。他指，苦主繳付1000至3.2萬港元購買服務計劃，聲稱可獲安排約見心儀對象，惟配對公司未有提供承諾的服務，更揭發該公司的會員照片是造假，或假扮會員，目前疑似結業仍收取款項。

單親媽媽Cake去年7月花費1000港元成為配對公司會員，獲承諾可於1年內無限次配對，惟該公司卻配對年紀過大或過小的對象給她，目前已有1個月時間沒有安排配對。她指負責人強調不會亂收費，又說「金句」稱「我會令到你幸福，會令你脫單㗎」。

她訴說，配對公司要求她隱瞞單親媽媽身份，有配對對象得知她曾結婚及離婚，怪責她「唔三唔四」，職員又指她要求太高，不會安排配對，除非她額外付1000港元形象改造。她指走出失婚之痛已不易，只想認真找個人過下半生，損失2000港元及被人利用真心感到很憤怒。

前員工Nana指公司負責人會用假照作招來，並在社交網站儲存朋友的照片假扮會員。有男會員不獲心儀對象喜歡，負責人竟要求她假扮該女會員迎客人。她又指公司在廣告稱有過萬名會員，但實際只有百多名。3名員工辭職後被拖糧，Nana被拖欠6萬多港元，更遭負責人警告「我會帶律師嚟」。

袁海文指已向海關舉報該配對公司，指公司違反商品說明條例。他呼籲市民小心配對服務的合約條款、口碑和收費表，因配對服務未受法律保障，容易出現爭議和騙案，應避免盲目相信配對公司。