餐廳拒招待或涉歧視　朱敏健斥區議員揀客告示侮辱

平機會主席朱敏健今日(21日)出席活動時表示，平機會已接獲近600宗餐廳拒絕招待內地客或涉歧視的投訴和查詢，強調會盡量跟進所有投訴，惟暫時接獲的投訴都由旁觀者提出，並無曾被餐廳趕走的受屈人，故平機會只能勸喻及提示涉事店家如何避免觸犯反歧視條例。

他續指，要判斷政府或個人推行的防疫措施會否涉歧視，需視措施是否有合理的執行需要，例如目前新冠肺炎已在全球擴散，現時再以防疫為由拒絕招待某類客人，或已不能阻止病毒擴散，更可能觸犯殘疾歧視條例。

早前有區議員在辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」及「本辦事處不為任何藍絲提供服務」的「揀客」告示。朱重申，雖然區議員拒絕服務持某類政見的人士並不恰當，但目前4條反歧視條例並未涵蓋不同政見人士，故平機會無法律基礎處理事件。然而，他強調區議員作為民意代表，不應區別對待市民，且有關告示的確帶侮辱性。

朱又呼籲各界拋開成見，在疫情下不要再執着抗拒哪類人，因抗疫是社會目前首要且唯一的目標。