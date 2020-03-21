乳癌婦指控注脂手術前醫生沒講風險　辯方質疑口供矛盾

整形外科專科醫生張永融，被指在2013年6月至9月為一名曾患乳癌的女士(A女士)進行抽脂及脂肪注脂手術時，沒有為該女士提供確切的風險評估、沒有對她展述有可能乳癌復發的風險、沒有為她提供其他的醫療方案、亦沒有向她表示當日會有兩名醫生參與手術，被控4項專業失德罪，香港醫務委員會今(21日)繼續展開聆訊。

案情指A女士在2005年確診乳癌，並在同年於廣華醫院進行乳房切除和乳頭重建手術，而張永融正是其中一名為A女士做手術的醫生。術後A女士由於乳房的大小問題，在2013年向張求助，她在同年6月開始，向張3次諮詢，並在同年的7月17日下午6時入住聖保祿醫院，翌日進行身體抽脂、與臉部和左胸的注脂手術、數月後A女士左胸現鈣化，並有硬塊。

辯方律師質疑證人A女士的公信力，指出證人曾承認在進行手術前獲悉有兩位醫生參與手術，但其後指以為另一位醫生為麻醉醫生，對於是否知悉有兩位醫生為其做手術的口供前後矛盾。同時律師強調研究雖曾指出為乳癌康復者進行乳房注脂手術，有機會增加乳癌復發機會，但僅屬理論上的關注，質疑醫生除手術重大風險外，有否需要向病人講述所有理論上的關注。