長沙灣工廈爆確診個案　涼茶舖店主：仲有邊度係安全

本地新冠肺炎疫情持續，有確診者於長沙灣昌隆工業大廈工作，其6名列為密切接觸者的同事更有部分人出現上呼吸道病徵，引致上班族及街坊人心惶惶，加上該工廈位處年輕人聚腳點D2 Place對面、商廈與工廈結合，樓上為寫字樓、附近食肆及商戶林立，人多車多。有街坊獲悉附近有人確診後感到驚慌，附近商舖的店主亦擔心生意受影響。

地下小食檔檔主蔡先生表示，對樓上工廈出現確診病例的消息感到驚訝，他說不少附近上班族放工後都會前來「拮魚蛋」，疫情發生前甚至要排長龍買小食，但現今生意已跌一半，擔心消息會令生意雪上加霜。他又指會做好一切消毒措施，確保食物安全。

附近的涼茶舖店主劉小姐坦言，工廠大廈人多車多，病毒爆發已是避無可避，「你話全港仲有邊度係安全？」她又指擔心也沒有用，只有再加強清潔及提高防疫意識，如用高溫消毒涼茶碗、定期清潔，以確保安全衞生。

居住在附近的張先生表示，第一次獲悉屋苑附近發生確診病例，感到驚慌但無辦法，惟有自己注意衞生慎防感染，例如會避免出街食飯，亦會減少購買街邊小食，即使買涼茶也會選擇以外賣方式。