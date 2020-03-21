空手道港將第3人染疫　周家謙返港後曾住體院宿舍

19歲的中大學生周家謙(右)是目前確診香港運動員中，年紀最細的一個。

隨着近日有大批港人回港，致使本地的新冠肺炎輸入性個案數字激增，今日(21日)共有37名確診及初步確診個案，其中1宗確診患者為香港空手道代表隊成員19歲的周家謙，而他亦成為第3名中招的空手道港將。

據了解周家謙在周日(15日)返港後，住在沙田體院宿舍，並在昨日(20號)出現頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，但未有發燒，目前已在威爾斯親王醫院接受治療。

這是香港體壇第3宗確診新冠肺炎個案，而周家謙的年紀屬最細。他近年在大專賽事中奪得不少獎項，包括2018-2019大專空手道賽組手-67KG賽事，為中大贏得冠軍，並且曾在第一屆亞洲大學空手道賽獲亞軍。於在歐洲訓練期間，不時將練習相片貼上社交網分享，可見他與港隊及外國選手積極操練，非常投入且樂在其中。

確診港將中唯一女將、27歲的曾綺婷今日更新了個人Instagram(IG)，指消息傳出後，得到身邊朋友的支持，給了她很大力量，「一整日收到身邊無數人關心同為我打氣嘅訊息，感動之餘亦好感恩 ，原來我並不孤單」；之後還說要和隊友李振豪「一齊離開醫院」將來一起「練到暈，衝埋之後啲賽事」、「係醫院嘅日子， 身處日本集訓嘅未婚夫@tszmanchris， 肯定無時無刻擔憂我嘅情況，應承你一定會打贏依場比賽， 再等你返嚟 #袋住張相入院開心啲 #我仲要比你娶㗎 ... .」

空手道隊及多支由外地返港的精英運動隊伍，都以體院為宿舍，但體院實施應變措施，凡3月5日或之後從海外回港的運動員及隨隊人員，暫時不能返回體院，應在家中或體院安排的酒店，完成由抵港後起計的14天自我隔離期。