政Whats噏：不成功不收費？　中介代食肆申基金瓜分資助

香港各行業喺疫市下經營困難，飲食業更係首當其衝。政府早前為咗救市，推出300億港元嘅「防疫抗疫基金」，當中飲食業界嘅普通食肆等持牌人可獲20萬港元資助，小食或食物製造廠等持牌人都可獲8萬港元。之不過，有區議員就發現，有中介公司想渾水摸魚，藉「幫」食肆代申抗疫基金而抽水，覺得政府應該要做好申請資助嘅解說工作，避免有騙案發生。

話說觀塘區議員顏汶羽今日(21日)喺社交媒體上載咗一張中介公司宣傳單張嘅相，上面寫住「代辦申領8萬元資助」同「不成功不收費」嘅字眼，而顏亦喺貼中大鬧：「離晒大譜！飲食界已經係凍封時期，難得政府肯比(畀)小小資助，係(喺)艱難時刻扶持下，但竟然仲有公司咁都仲要抽水！」另外，佢亦喺文末加咗「聽講抽水一成」同「災難財唔應該發」嘅Hashtag。

顏喺回覆查詢時話，宣傳單張係一個街坊喺土瓜灣收到之後Send畀佢，仲話街坊收到嗰時嬲到震，覺得呢個時勢下，仲食呢啲人血饅頭有無搞錯。顏又話，事件證明政府嘅工作唔夠細緻，有好多人唔識填申請表，加上資訊不平衡，搞到出現咗另類新生意。

問到擔唔擔心中介公司會幫唔合資格食肆造數去申請資助，顏就覺得造數有啲難度，反而更加擔心中介公司係咪真係做到「不成功不收費」，更提醒不幸誤墮騙網嘅市民，記得要報警求助。

顏又希望政府最好加強申請資助嘅解說工作，令需要援助嘅小商販識得直接向政府申請。之不過，如果食肆店主真係唔識填申請表，顏呼籲佢哋可以搵區議員求助，相信任何立場嘅區議員都會幫手咁話。

至於飲食界議員張宇人都話，業界對申請資助有疑惑的話，歡迎搵張幫手。張仲話，依家大部分業界都填咗表格申請資助喇！