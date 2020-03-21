政Whats噏：葉劉爆料　建制研禁冇居留權人士入境

社會上有聲音要求政府全面封關，而正在家居隔離嘅行政會議成員兼議員葉劉淑儀今日(21日)喺社交平台貼文，爆料話建制政圈內唔少人士正探討緊，係咪應先禁止冇居留權嘅人士入境，以至要求非緊急服務嘅機構同舖頭暫停營業。至於呢方面嘅探討有冇同政府講過，佢就話不便透露嘞！

葉劉話相關人士明白到咁做會對經濟造成好大嘅打擊，但正所謂「長痛不如短痛」，相關措施能減低社區傳播，遏制疫情，等香港早日走出困境。佢回覆東網查詢時話如果政府要推行呢個咁極端嘅政策，就要用下一輪嘅經濟措施補貼業界。

政府點解喺呢個關鍵時刻仍未果斷「封城」？佢話「封城」並非淨係強制外地抵港人士隔離14日，而係效法其他國家或地區採取更嚴厲嘅防疫措施，包括禁止所有非香港居民入境，要求關閉酒吧等娛樂場所，又指《基本法》第48條(4)列明，香港特別行政區行政長官可決定政府政策和發布行政命令，雖然條例賦予特首相關權力，但回歸至今未有特首用過，而香港喺普通法嘅法律基礎制度下，亦唔知道條例點樣行使。

雖然佢贊成政府應該引用以上條文，但亦擔心當局引用時會被司法覆核挑戰，正如修例風波期間，有人就政府引用《緊急法》提出司法覆核。佢解釋，只有立法會先可以立法，行政機關唔能夠取代其立法嘅地位，否則會引起憲制爭議。佢建議政府應先徵詢基本法委員會意見，加強法律政策研究，再喺適當時候訂下行政指令。