政Whats噏：中間派議員呻區會變吹水會　嘲泛民自high

全港18區區議會當中，泛民議員喺其中17區佔多數議席，建制派同中間派變相成為少數派。身為中間派嘅西貢區議員張美雄就呻話，喺區議會發言冇乜嘢用，又批評區議會變成「吹水會」之餘，民主派議員仲要討論好多冇乜實際用途嘅動議，變相「做騷」同「自High」，而佢就打算設立對話平台，直接同市民溝通啦！

上次西貢區議會開大會討論，將兩個分別喺調景嶺同將軍澳嘅休憩處命名為「周梓樂紀念公園」同「陳彥霖紀念公園」，最後動議暫停討論。張美雄話，政府通常都係以臨近街道命名休憩處，就算動議得以通過，政府都大可以無視區議會嘅意見，畢竟區議會只係諮詢架構，冇實質權力，笑言成件事都係泛民議員「自High」，佢打算以後開會有必要先講嘢，冇乜必要就搭都唔搭嘴。

雖然喺區議會唔搭嘴，但佢就籌劃設立對話平台，話係個「飯盒會」，初步打算邀請學者定期出席，亦歡迎市民參加。佢話區議會同政府嘅關係愈嚟愈差，開始被政府邊緣化，區議會亦都比以往更加專制，少數派難以發聲，呻話不如直接落區了解市民嘅諗法仲好啦！