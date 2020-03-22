入境深圳需做核酸測試　國產新冠疫苗開始臨床試驗

新冠肺炎疫情全球肆虐，截至周日（22日）凌晨，內地確診病例累計81,014宗、3255人死亡。湖北已連續3日無新增確診。

內地疫情有所緩和，但境外移入壓力正在加大，多地加強入境人員檢疫措施。其中深圳要求過去14日曾到外國的入境人員，不分國籍一律要接受核酸檢測；若呈陽性，則轉至深圳市第三人民醫院隔離治療；若呈陰性，將由醫院派專車轉運至各口岸指定的入境人員分流點。

在口岸排查無異常的入境者，目的地是深圳的入境者送回轄區檢測；目的地是廣東省內其他地市的，深圳將通知該城市的疫情防控指揮部，派專車將入境者接至目的地市採樣做核酸檢測。目的地是廣東省外的，入境者將在深圳指定地點進行採樣做核酸檢測，且必須等待核酸檢測結果。

國產新冠病毒疫苗進入試驗階段，主辦單位為軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。據中國臨床試驗註冊中心上的公開信息，本次試驗的目的，是測試和評價重組新冠病毒疫苗的安全性和有效性。接種後半年內，醫學團隊會定期對志願者進行多次隨訪，看其是否有不良反應，以及體內是否產生抗S蛋白特異性抗體。

隨着疫情緩和，新疆宣布自周日起，將新冠疫情防控應急響應級別由重大突發公共衞生事件三級響應，降低為四級響應。此外，多地亦陸續宣布學校開學日期。